На Донеччині знешкодили понад дві сотні боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Під Слов’янськом піротехніки Донеччини виявили, вилучили та знищили 221 боєприпас часів Другої Світової Війни. Про це повідомило ГУ ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
“У с. Богородичне Слов’янського району піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області вилучили та знищили 221 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, піротехніками було вилучено та знищено 58 мінометних мін калібром 58 мм, 11 мінометних мін калібром 82 мм, 1 мінометну міну калібром 120 мм, 59 артилерійських снаряди калібром 45 мм, 1 артилерійський снаряд калібром 105 мм, 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 3 артилерійських снаряди калібром 37 мм, 4 гранати М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейні гранати, 2 протитанкові міни ЯМ-5 та 11 інших вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Києві знайшли майже 80 артснарядів Другої світової війни.
Раніше у Деснянському районі Києва знайшли і знешкодили понад 100 великокаліберних артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Як повідомляв УНН, у Румунії від вибуху снаряда часів Другої світової загинув робітник.