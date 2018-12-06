В Донецкой области сдался еще один боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший участник незаконного вооруженного формирования из Краматорска, понимая, что рано или поздно наступит наказание, сам пришел к полицейским, чтобы сдаться. Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"Когда экс-наемник узнал о предоставленном государством шансе освободиться от уголовной ответственности - добровольно обратился в полицию", - говорится в сообщении.
По словам полицейских, 41-летний мужчина выполнял приказы за еду, иногда за деньги. Ему приказывали проверять не только водителей, но и пассажиров. Также по приказу он блокировал перемещения украинской техники.
"Сейчас полицейские проверяют деятельность бывшего боевика. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, человек сможет вернуться к нормальной жизни", - добавили в сообщении.
Напомним, ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам НВФ освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.
В общем, с начала года правоохранителям сдались около 30 боевиков, добавили в сообщении.
Бывший боевик из Горловки добровольно сдался полицейским Бахмута.