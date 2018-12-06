В Донецкой области сдался еще один боевик

"Когда экс-наемник узнал о предоставленном государством шансе освободиться от уголовной ответственности - добровольно обратился в полицию", - говорится в сообщении.



По словам полицейских, 41-летний мужчина выполнял приказы за еду, иногда за деньги. Ему приказывали проверять не только водителей, но и пассажиров. Также по приказу он блокировал перемещения украинской техники.



"Сейчас полицейские проверяют деятельность бывшего боевика. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, человек сможет вернуться к нормальной жизни", - добавили в сообщении.



Напомним, ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам НВФ освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.



В общем, с начала года правоохранителям сдались около 30 боевиков, добавили в сообщении.



Бывший боевик из Горловки добровольно сдался полицейским Бахмута.



