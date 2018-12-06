На Донеччині здався ще один бойовик

"Коли екс-найманець дізнався про наданий державою шанс звільнитися від кримінальної відповідальності - добровільно звернувся до поліції", - йдеться у повідомленні.



За словами поліцейських, 41-річний чоловік виконував накази за їжу, іноді за гроші. Йому наказували перевіряти не тільки водіїв, а і пасажирів. Також за наказом він блокував переміщення української техніки.



"Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишнього бойовика. Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ він не скоював тяжких злочинів, чоловік зможе повернутися до нормального життя", - додали у повідомленні.



Нагадаємо, ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України гарантує учасникам НЗФ звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі правоохоронним органам.



Загалом, від початку року правоохоронцям здалися близько 30 бойовиків, додали у повідомленні.



Колишній бойовик з Горлівки добровільно здався поліцейським Бахмута.



