В Донецкой области сбили 5 вражеских самолетов за 10 суток - Штупун
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. ВСУ продолжают отражать атаки оккупантов на Таврическом направлении и наносить им потери. В частности за последние 10 суток удалось сбить 5 вражеских самолетов Су-25. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.
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«При поддержке авиации враг продолжает пытаться окружить Авдеевку. Наши воины за прошедшие сутки отбили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это, если считать, уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток», - сказал Штупун.
Детали
За прошедшие сутки, по его словам, на этом направлении враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов. Им было проведено 34 боевых столкновения и осуществлено 930 артиллерийских обстрелов. Большинство этих столкновений происходило в районах Марьинки и Авдеевки. Также оккупанты пытались проводить наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского, однако безуспешно.
При этом на Марьинском направлении агрессор увеличил активность. Наши защитники в районе Марьинки отбили за сутки аж 17 атак оккупантов. Еще 4 - возле Новомихайловки.
Штупун также акцентировал внимание на том, что на Мелитопольском направлении воины ОСУВ “Таврия” имели частичный успех юго-западнее Вербового, а именно - "продвинулись до 400 метров в определенных направлениях".
На Шахтерском направлении ВСУ нанесли врагу потери в районе Новомайорского, это в Донецкой области, и продолжают сдерживать врага в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки, что на Запорожье.
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