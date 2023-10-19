На Донеччині збили 5 ворожих літаків за 10 діб - Штупун

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«За підтримки авіації ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші воїни минулої доби відбили 3 атаки ворога і збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це, якщо рахувати, уже п'ятий літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб», - сказав Штупун.

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Протягом минулої доби, з його слів, на цьому напрямку ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів. Ним було проведено 34 бойових зіткнення та здійснено 930 артилерійських обстріли. Більшість цих зіткнень відбувалося в районах Мар’їнки та Авдіївки. Також окупанти намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового і Первомайського, проте безуспішно.

При цьому на Мар’їнському напрямку агресор збільшив активність. Наші захисники в районі Мар’їнки відбили за добу аж 17 атак окупантів. Ще 4 - біля Новомихайлівки.

Штупун також акцентував увагу на тому, що на Мелітопольському напрямку воїни ОСУВ “Таврія” мали частковий успіх південно-західніше Вербового, а саме - "просунулись до 400 метрів у визначених напрямках".

На Шахтарському напрямку ЗСУ завдали ворогу втрат в районі Новомайорського, це на Донеччині, та продовжують стримувати ворога в районах Новодарівки і східніше Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

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