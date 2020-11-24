В Донецкой области осуждена мать, которая пыталась продать собственного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Донецкой области осуждена мать, которая за 400 тыс. грн пыталась продать собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.
“По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор в отношении жительницы г. Мариуполя по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Приговором Жовтневого райсуда. Мариуполя ей назначено наказание — 6 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что судом установлено, что 19-летняя женщина в течение 2 месяцев подыскивала потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого “оценила” в 400 тыс. грн.
“За эти деньги планировала купить квартиру и автомобиль. При этом женщина не становилась на медицинский учет как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. Мать задержали при получении денежных средств от „покупателя“, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом”, — сообщили в прокуратуре.