На Донеччині засуджено матір, яка намагалася продати власну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Донеччині засуджено матір, яка за 400 тис. грн намагалася продати власну дитину. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.
“За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок стосовно мешканки м. Маріуполя за фактом торгівлі людьми, вчиненої щодо малолітньої особи (ч. 3 ст. 149 КК України). Вироком Жовтневого райсуду м. Маріуполя їй призначено покарання — 6 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судом встановлено, що 19-річна жінка впродовж 2 місяців підшукувала потенційних клієнтів для продажу новонародженого сина, якого “оцінила” у 400 тис грн.
“За ці гроші планувала купити квартиру та автомобіль. При цьому жінка не ставала на медичний облік як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Матір затримали під час отримання грошових коштів від „покупця“, а немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні. Наразі дитина перебуває з батьком”, — повідомили в прокуратурі.