На Донеччині засуджено матір, яка намагалася продати власну дитину

“За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок стосовно мешканки м. Маріуполя за фактом торгівлі людьми, вчиненої щодо малолітньої особи (ч. 3 ст. 149 КК України). Вироком Жовтневого райсуду м. Маріуполя їй призначено покарання — 6 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судом встановлено, що 19-річна жінка впродовж 2 місяців підшукувала потенційних клієнтів для продажу новонародженого сина, якого “оцінила” у 400 тис грн.

“За ці гроші планувала купити квартиру та автомобіль. При цьому жінка не ставала на медичний облік як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Матір затримали під час отримання грошових коштів від „покупця“, а немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні. Наразі дитина перебуває з батьком”, — повідомили в прокуратурі.