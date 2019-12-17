В Донецкой области осудили члена избирательной комиссии, которая незаконно использовала чужой бюллетень

"При качественном публичном обвинении, которое в Красноармейском районном суде поддерживала Красноармейская местная прокуратура, объявлен обвинительный приговор члену избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50, совершившего уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) УК Украины", - сказано в сообщении.

Суд установил, что 21 июля 2019 года, в ходе проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, 46-летняя женщина, будучи членом избирательной комиссии, но не избирателем указанного избирательного участка, проголосовала от имени другого гражданина, о чем сделала соответствующие записи в контрольных талонах.

Учитывая, что обвиняемая полностью раскаялась в содеянном преступлении, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией проведения выборов в органы государственной власти, сроком на 2 года с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, в Донецкой области осудили двух женщин из избирательной комиссии, которые во время выборов Президента Украины подделали подписи 57 человек.