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На Донеччині засудили члена виборчої комісії, яка незаконно використала чужий бюлетень

На Донеччині засудили члена виборчої комісії, яка незаконно використала чужий бюлетень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Донецькій області до 5 років позбавлення волі засудили члена виборчої комісії, яка незаконно використала чужий виборчий бюлетень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратуру Донецької області.

"За якісного публічного обвинувачення, яке у Красноармійському міськрайонному суді підтримувала Красноармійська місцева прокуратура, оголошено обвинувальний вирок члену виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 50, яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) КК України", - сказано у повідомленні.

Суд встановив, що 21 липня 2019 року, у ході проведення позачергових виборів народних депутатів України, 46-річна жінка, будучи членом виборчої комісії, але не виборцем зазначеної виборчої дільниці, проголосувала від імені іншого громадянина, про що зробила відповідні записи в контрольних талонах.

Враховуючи, що обвинувачена повністю розкаялась у скоєному злочині, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією проведення виборів до органів державної влади, строком на 2 роки з іспитовим строком на 3 роки.

Нагадаємо, у Донецькій області засудили двох жінок з виборчої комісії, які під час виборів Президента України підробили підписи 57 осіб.

Українські Національні Новини

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