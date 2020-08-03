В Донецкой области зарегистрировано более 150 пропавших без вести военнослужащих

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 44563 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102754 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107687 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135178 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111190 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132292 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102232 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104463 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Донецкой области зарегистрировано более 150 пропавших без вести военнослужащих

В Донецкой области зарегистрировано более 150 пропавших без вести военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 23928 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Донецкой области в течение 2014-2020 годов зарегистрированны уголовные производства касательно пропавших без вести 157 военнослужащих. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

"Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов, следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрировано уголовные производства по фактам исчезновения 157 военнослужащих; зарегистрировано сообщений о гибели 1154 военнослужащих...", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, с начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения, еще 52 получили ранения.

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