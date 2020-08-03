В Донецкой области зарегистрировано более 150 пропавших без вести военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Донецкой области в течение 2014-2020 годов зарегистрированны уголовные производства касательно пропавших без вести 157 военнослужащих. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.
"Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов, следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрировано уголовные производства по фактам исчезновения 157 военнослужащих; зарегистрировано сообщений о гибели 1154 военнослужащих...", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, с начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения, еще 52 получили ранения.
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