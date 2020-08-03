На Донеччині зареєстровано понад 150 безвісти зниклих військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Донецькій області впродовж 2014-2020 років зареєстровані кримінальні провадження щодо 157 військовослужбовців зниклих безвісти. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області.
“Проведеною перевіркою встановлено, що протягом 2014-2020 років, слідчими підрозділами ГУНП в Донецькій області зареєстровано кримінальні провадження за фактами безвісного зникнення 157 військовослужбовців; зареєстровано повідомлень про загибель 1154 військовослужбовців...”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, від початку року на Донбасі загинуло 8 осіб серед цивільного населення, ще 52 отримали поранення.
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