З початку року на Донбасі загинуло 8 цивільних, 52 були поранені - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Від початку року на Донбасі загинуло 8 осіб серед цивільного населення, ще 52 отримали поранення. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Місія підтвердила повідомлення про 5 жертв серед цивільного населення — усі вони зазнали поранень. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 60 осіб: 8 загиблих і 52 поранених”, - йдеться у звіті.
Зазначається, що у період із 13 по 26 липня 2020 року СММ зафіксувала близько 8 000 порушень режиму припинення вогню, у тому числі приблизно 2 100 вибухів, супроти орієнтовно 5 200 порушень і приблизно 1 700 вибухів відповідно за два попередні тижні.
“Місія констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської; тимчасом на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського зафіксовано порушення режиму припинення вогню та, як і раніше, присутність людей. Крім того, СММ виявила нову військову позицію та укріплення колишніх позицій військового типу на ділянці розведення в районі Петрівського”, - вказано у звіті.
Повідомляється, що на тлі спалаху COVID-19 Місія відзначила обмежену чисельність цивільних осіб, які перетинали лінію зіткнення мостом біля Станиці Луганської.
“Багатьом із них відмовляли у пропуску через вимоги щодо реєстрації місця проживання, функціонування системи списків або складнощі з завантаженням додатку для контролю самоізоляції. У Донецькій області контрольні пункти в’їзду-виїзду переважно відкриті, а відповідні блокпости збройних формувань і далі закриті (крім одного блокпоста, який функціонував лише два дні на тиждень). Це істотно обмежувало пересування та створювало труднощі для цивільного населення. Місія стикалася з обмеженнями свободи пересування у 13 випадках (усі випадки, за винятком двох, сталися в непідконтрольних урядові районах)”, - йдеться у звіті.
Також зазначається, що безпілотні літальні апарати СММ зазнавали впливу перешкод сигналу з обох боків від лінії зіткнення у 36 випадках, а ще в 6 випадках по них стріляли зі стрілецької зброї (4 рази в непідконтрольних і 2 рази у підконтрольних урядові районах).
Нагадаємо, у перший день всеосяжного припинення вогню зафіксували 111 порушень.