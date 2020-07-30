С начала года на Донбассе погибли 8 гражданских, 52 были ранены - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала года на Донбассе погибли 8 человек среди гражданского населения, еще 52 получили ранения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Миссия подтвердила сообщение о 5 жертвах среди гражданского населения - все они получили ранения. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых", - говорится в отчете.
Отмечается, что в период с 13 по 26 июля 2020 года СММ зафиксировала около 8 000 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 2100 взрывов, против ориентировочно 5 200 нарушений и примерно 1 700 взрывов в соответствии с двумя предыдущими неделями.
"Миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской; в то время на участках разведения в районах Золотого и Петровского зафиксировано нарушение режима прекращения огня и, как и раньше, присутствие людей. Кроме того, СММ обнаружила новую военную позицию и укрепления прежних позиций военного типа на участке разведения в районе Петровского", - указано в отчете.
Сообщается, что на фоне вспышки COVID-19 Миссия отметила ограниченную численность гражданских лиц, которые пересекали линию соприкосновения по мосту возле Станицы Луганской.
"Многим из них отказывали в пропуске из-за требования относительно регистрации места жительства, функционирования системы списков или сложности с загрузкой приложения для контроля самоизоляции. В Донецкой области контрольные пункты въезда-выезда преимущественно открыты, а соответствующие блокпосты вооруженных формирований и дальше закрыты (кроме одного блокпоста, который функционировал только два дня в неделю). Это существенно ограничивало передвижение и создавало трудности для гражданского населения. Миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения в 13 случаях (все случаи, за исключением двух, произошли в неподконтрольных правительству районах)", - говорится в отчете.
Также отмечается, что беспилотные летательные аппараты СММ подвергались воздействию помех сигнала с обеих сторон от линии соприкосновения в 36 случаях, а еще в 6 случаях по ним стреляли из стрелкового оружия (4 раза в неподконтрольных и 2 раза в подконтрольных правительству районах).
Напомним, в первый день всеобъемлющего прекращения огня зафиксировали 111 нарушений.