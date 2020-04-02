В Донецкой области заочно сообщили о подозрении "министру транспорта ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Донецкой области заочно сообщили о подозрении 55-летнему "министру транспорта ДНР" по факту участия в террористической деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области 55-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, по факту участия в террористической организации", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого "министра транспорта ДНР".
В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований "ДНР", контролируемых Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороны и бронирование военнообязанных, которые входят в состав псевдо-министерства и его структурных подразделений.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР", подразделение которого осуществляло вооруженное сопротивление украинским военным, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил.