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На Донеччині заочно повідомили про підозру “міністру транспорту ДНР”

На Донеччині заочно повідомили про підозру “міністру транспорту ДНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Донеччині заочно повідомили про підозру 55-річному “міністру транспорту ДНР” за фактом участі у терористичній діяльності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області 55-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом участі у терористичній організації”, — сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2018 року чоловік обіймає посаду так званого “міністра транспорту ДНР”.

До його обов’язків входить забезпечення транспортними засобами незаконних збройних формувань “ДНР”, що контролюються Російською Федерацією, здійснення заходів з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і бронювання військовозобов’язаних, які входять до складу псевдо-міністерства та його структурних підрозділів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть “командира народної міліції ЛНР”, підрозділ якого здійснював збройний опір українським військовим, які задіяні в проведенні операції Об’єднаних сил. 

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