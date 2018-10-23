В Донецкой области при невыясненных обстоятельствах погиб трехмесячный малыш

Установлено, что вечером 22 октября жительница г. Авдеевки праздновала свое 36-летие в компании друзей. Вместе со взрослыми в квартире находился сын именинницы, которому через неделю должно было исполниться 3 месяца.

После удачного застолья гости разошлись, мать ушла отдыхать, а проснувшись в 6:20 утра, не нашла рядом с собой ребенка. Поиски мальчика в в квартире успеха также не дали, поэтому женщина вызвала полицию.



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Когда сотрудники следственно-оперативной группы подошли к квартире заявительницы, то на пороге перед дверью увидели завернуте в одеяло детское тело - увы, уже бездыханное. По предварительным данным, видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, однако окончательная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как трехмесячный малыш оказался в подъезде, выясняется. Продолжается допрос матери и других свидетелей происшествия.

В настоящее время известно, что кроме умершего мальчика, у женщины есть 5-летняя дочь, которая воспитывается бабушкой, поскольку мать решением Селидовского городского суда в декабре 2017 лишена на нее родительских прав.



Как сообщал УНН, трехлетний мальчик исчез в городе Бобровица Черниговской области. После почти двух суток напряженных поисков его нашли живым и невредимым.