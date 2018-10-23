На Донеччині за невідомих обставин загинув тримісячний малюк

Встановлено, що увечері 22 жовтня мешканка м. Авдіївки святкувала своє 36-річчя в компанії друзів. Разом із дорослими у квартирі знаходився син іменинниці, якому через тиждень мало б виповнитися 3 місяці.

Після вдалого застілля гості розійшлись, мати пішла відпочивати, а прокинувшись о 06:20 ранку, не знайшла поруч із собою дитини. Пошуки хлопчика в у квартирі успіху також не дали, тож жінка викликала поліцію.



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Коли співробітники слідчо-оперативної групи підійшли до квартири заявниці, то на порозі перед дверима побачили завернуте в ковдру дитяче тіло – на жаль, вже бездиханне. За попередніми даними, видимих тілесних ушкоджень на тілі дитини не виявлено, проте остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

Як тримісячний малюк опинився у під’їзді, наразі з’ясовується. Триває допит матері та інших свідків події.

На даний час відомо, що крім померлого хлопчика, у жінки є 5-річна донька, яка виховується бабусею, оскільки матір рішенням Селидівського міського суду у грудні 2017 року позбавлена на неї батьківських прав.



Як повідомляв УНН, трирічний хлопчик зник у місті Бобровиця Чернігівської області. Після майже двох діб напружених пошуків його знайшли живим і неушкодженим.