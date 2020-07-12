В Донецкой области за сутки обнаружили только один новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер субботы зафиксирован лишь один новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 759 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Еще один случай заболевания COVID-19 зафиксировали в Донецкой области за субботу 11 июля. Болезнь диагностировали у 86-летней жительницы Славянска из числа контактных лиц одной из ранее выявленных больных”, — сообщил глава ОГА.
Он призвал всех жителей области не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать карантин. “Только ответственным поведением можно предотвратить распространение коронавирусной болезни”, — написал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1372 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.