На Донеччині за добу виявили лише один новий випадок COVID-19

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19 березня, 18:42 • 103905 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 149278 перегляди

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19 березня, 10:24 • 138200 перегляди

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КИЇВ. 12 липня. УНН. В Донецькій області станом на вечір суботи зафіксовано лише один новий випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 759 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

"Ще один випадок захворювання на COVID-19 зафіксували на Донеччині за суботу 11 липня. Хворобу діагностували у 86-річної мешканки Слов’янська із числа контактних осіб однієї з раніше виявлених хворих", - повідомив очільник ОДА.

Він закликав всіх жителів області не легковажити своїм здоров’ям і дотримуватися карантинних обмежень. "Тільки відповідальною поведінкою можна запобігти поширенню коронавірусної хвороби", - написав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 372 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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