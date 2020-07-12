На Донеччині за добу виявили лише один новий випадок COVID-19

"Ще один випадок захворювання на COVID-19 зафіксували на Донеччині за суботу 11 липня. Хворобу діагностували у 86-річної мешканки Слов’янська із числа контактних осіб однієї з раніше виявлених хворих", - повідомив очільник ОДА.

Він закликав всіх жителів області не легковажити своїм здоров’ям і дотримуватися карантинних обмежень. "Тільки відповідальною поведінкою можна запобігти поширенню коронавірусної хвороби", - написав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 372 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.