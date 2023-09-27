В Донецкой области за сутки из-за вражеских обстрелов многочисленные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. И.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз на своей странице в Telegram опубликовал фото нескольких из многочисленных поврежденных домов и нежилых объектов, в результате вражеских обстрелов. В некоторых населенных пунктах поражены сразу по несколько улиц. Один человек ранен, передает УНН.
Детали
На Волновахском направлении россияне 24 раза обстреляли Угледар - без жертв.
На Донецком направлении 1 человек ранен в Орловке Очеретинской громады. В Кураховской громаде под обстрелами Заря и Кураховка - повреждены сельхозпредприятие и частный дом.
На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 5 домов: 2 в Петровке и 3 в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 1 многоэтажка и 1 промышленное здание. 15 частных домов повреждены в Константиновке.
На Лисичанском направлении в Звановке 1 дом разрушен, еще 4 повреждены. В Северске в зоне поражения шесть улиц.
Дополнение
С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1722 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4173. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.