На Донеччині за добу через ворожі обстріли численні руйнування

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29 березня, 17:57 • 230403 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 299307 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 255912 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 291935 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 259884 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 197513 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 188873 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 159813 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 498857 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз на своїй сторінці в Telegram опублікував фото кількох з численних пошкоджених будинків та нежитлових об'єктів, внаслідок ворожих обстрілів. В деяких населених пунктах уражені одразу по кілька вулиць. Одна людина поранена, передає УНН

Деталі

На Волноваському напрямку росіяни 24 рази обстріляли Вугледар — без жертв.

На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Орлівці Очеретинської громади. У Курахівській громаді під обстрілами Зоря і Курахівка — пошкоджені сільгосппідприємство і приватний будинок.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 2 у Петрівці і 3 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, 1 багатоповерхівку і 1 промислову будівлю. 15 приватних будинків пошкоджено у Костянтинівці.

На Лисичанському напрямку у Званівці 1 будинок зруйновано, ще 4 пошкоджено. У Сіверську в зоні ураження шість вулиць.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1722 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4173. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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