На Донеччині за добу через ворожі обстріли численні руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз на своїй сторінці в Telegram опублікував фото кількох з численних пошкоджених будинків та нежитлових об'єктів, внаслідок ворожих обстрілів. В деяких населених пунктах уражені одразу по кілька вулиць. Одна людина поранена, передає УНН.
Деталі
На Волноваському напрямку росіяни 24 рази обстріляли Вугледар — без жертв.
На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Орлівці Очеретинської громади. У Курахівській громаді під обстрілами Зоря і Курахівка — пошкоджені сільгосппідприємство і приватний будинок.
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 2 у Петрівці і 3 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, 1 багатоповерхівку і 1 промислову будівлю. 15 приватних будинків пошкоджено у Костянтинівці.
На Лисичанському напрямку у Званівці 1 будинок зруйновано, ще 4 пошкоджено. У Сіверську в зоні ураження шість вулиць.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1722 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4173. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.