В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погибли 8 гражданских, еще 7 ранены

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“За 28 августа россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области: 4 в Бахмуте, 2 в Райгородке, 1 в Татьяновке и 1 в Николаевке. Еще 7 человек получили ранения”, – говорится в сообщении Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

За последнюю неделю враг 18 раз обстрелял Славянск.