В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погибли 8 гражданских, еще 7 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. За прошедшие сутки в Донецкой области от обстрелов российских оккупантов погибли 8 мирных жителей, еще 7 человек получили ранения. Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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“За 28 августа россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области: 4 в Бахмуте, 2 в Райгородке, 1 в Татьяновке и 1 в Николаевке. Еще 7 человек получили ранения”, – говорится в сообщении Кириленко.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
За последнюю неделю враг 18 раз обстрелял Славянск.