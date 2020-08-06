В Донецкой области обнаружили обугленный труп мужчины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75160 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124518 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106095 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125995 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101787 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101886 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Донецкой области обнаружили обугленный труп мужчины

В Донецкой области обнаружили обугленный труп мужчины

Киев  •  УНН

 • 31482 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В городе Селидово Донецкой области обнаружили обгоревший труп мужчины. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Труп обнаружили на холме на расстоянии более ста метрах от ближайшего здания. Труп обугленный. Вероятно, сначала наступила смерть, а потом труп сожгли.

Возле тела обнаружено мобильный телефон, который принадлежит мужчине, жителю Донецкой области, объявленному в розыск в июне этого года.

Начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего - является ли погибший лицом, которе было объявлено в розыск.

Как сообщал УНН, в Кропивницком неустановленное лицо доставило в больницу тело мужчины, который был объявлен в розыск за совершение преступления.

Украинские Национальные Новости

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