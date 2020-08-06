На Донеччині виявили обвуглений труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У місті Селидове Донецької області виявили обгорілий труп чоловіка. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Труп виявили на пагорбі на відстані понад сто метрів від найближчої будівлі. Труп обвуглений. Ймовірно, спочатку настала смерть, а вже потім труп спалили.
Біля тіла виявлено мобільний телефон, який належить чоловікову, мешканцю Донецької області, оголошеному у розшук в червні цього року.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство), наразі встановлюються обставини смерті та особа загиблого – чи є загиблий особою, яку було оголошено в розшук.
Як повідомляв УНН, у Кропивницькому невстановлена особа доставила до лікарні тіло чоловіка, якого було оголошено у розшук за скоєння злочину.