На Донеччині виявили обвуглений труп чоловіка

Труп виявили на пагорбі на відстані понад сто метрів від найближчої будівлі. Труп обвуглений. Ймовірно, спочатку настала смерть, а вже потім труп спалили.



Біля тіла виявлено мобільний телефон, який належить чоловікову, мешканцю Донецької області, оголошеному у розшук в червні цього року.



Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство), наразі встановлюються обставини смерті та особа загиблого – чи є загиблий особою, яку було оголошено в розшук.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькому невстановлена особа доставила до лікарні тіло чоловіка, якого було оголошено у розшук за скоєння злочину.