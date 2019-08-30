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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113085 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123924 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115438 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121369 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126031 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151268 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150799 просмотра

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В Донецкой области разоблачили организованную группировку в вымогательстве денег с автоперевозчиков

В Донецкой области разоблачили организованную группировку в вымогательстве денег с автоперевозчиков

Киев  •  УНН

 • 14817 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Мариуполе разоблачена организованная группировка, которая специализировалась на вымогательстве денег с частных автоперевозчиков. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, директор и работники одной из городских автостанций обложили "данью" предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками на рейсах междугородного сообщения. Сумма поборов составляла 25% от ежедневной прибыли коммерсантов. В случае неуплаты денег участники группы угрожали автоперевозчикам физической расправой.

Для "крышевания" противоправной деятельности фигуранты дела привлекли неоднократно осужденных местных криминальных авторитетов. Ежемесячная прибыль рэкетиров, по оперативной информации, составлял до ста тысяч гривен.

Действия злоумышленников могли привести, в частности, к свертыванию в городе легального предпринимательства в сфере пассажирских перевозок. Это могло негативно сказаться на доступности местной транспортной инфраструктуры для малообеспеченных слоев населения и привести к искусственному повышению социальной напряженности в регионе.

Правоохранители задержали организатора группы и четырех его сообщников по месту работы и адресов проживания после получения очередной части неправомерной выгоды.

Во время обысков изъяты средства, полученные от незаконной деятельности, и черновые записи с учетом ежедневной уплаты "дани".

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, на Закарпатье обезвредили организованную преступную группу, которая организовала и контролировала на протяжении длительного времени сбыт наркотиков.

Украинские Национальные Новости

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