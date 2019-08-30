В Донецкой области разоблачили организованную группировку в вымогательстве денег с автоперевозчиков

По данным спецслужбы, директор и работники одной из городских автостанций обложили "данью" предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками на рейсах междугородного сообщения. Сумма поборов составляла 25% от ежедневной прибыли коммерсантов. В случае неуплаты денег участники группы угрожали автоперевозчикам физической расправой.

Для "крышевания" противоправной деятельности фигуранты дела привлекли неоднократно осужденных местных криминальных авторитетов. Ежемесячная прибыль рэкетиров, по оперативной информации, составлял до ста тысяч гривен.

Действия злоумышленников могли привести, в частности, к свертыванию в городе легального предпринимательства в сфере пассажирских перевозок. Это могло негативно сказаться на доступности местной транспортной инфраструктуры для малообеспеченных слоев населения и привести к искусственному повышению социальной напряженности в регионе.

Правоохранители задержали организатора группы и четырех его сообщников по месту работы и адресов проживания после получения очередной части неправомерной выгоды.

Во время обысков изъяты средства, полученные от незаконной деятельности, и черновые записи с учетом ежедневной уплаты "дани".

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, на Закарпатье обезвредили организованную преступную группу, которая организовала и контролировала на протяжении длительного времени сбыт наркотиков.