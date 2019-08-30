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На Донеччині викрили організоване угруповання на вимаганні грошей з автоперевізників

Київ • УНН

 • 14819 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Маріуполі викрито організоване угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з приватних автоперевізників. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

На Донеччині викрили організоване угруповання на вимаганні грошей з автоперевізників

За даними спецслужби, директор та працівники однієї з міських автостанцій обклали "даниною" підприємців, які займалися пасажирськими перевезеннями на рейсах міжміського сполучення. Сума поборів становила 25% від щоденного прибутку комерсантів. У разі несплати грошей учасники групи погрожували автоперевізникам фізичною розправою.

Для "кришування" протиправної діяльності фігуранти справи залучили неодноразово засуджених місцевих кримінальних авторитетів. Щомісячний прибуток рекетирів, за оперативною інформацією, становив до ста тисяч гривень.

Дії зловмисників могли призвести, зокрема, до згортання у місті легального підприємництва у сфері пасажирських перевезень. Це могло негативно позначитися на доступності місцевої транспортної інфраструктури для малозабезпечених верств населення та призвести до штучного підвищення соціальної напруги у регіоні.

Правоохоронці затримали організатора групи та чотирьох його спільників за місцем роботи та адресами проживання після отримання чергової частини неправомірної вигоди.

Під час обшуків вилучено кошти, одержані від незаконної діяльності, та чорнові записи з обліком щоденної сплати "данини".

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання) затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо, на Закарпатті знешкодили організовану злочинну групу, яка організувала та контролювала упродовж тривалого часу збут наркотиків.

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