В Донецкой области восстановили водоснабжение в 6 населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. С помощью дизельного генератора ГСЧС удалось восстановить работу Артемовской фильтровальной станции КП "Компания "Вода Донбасса", что позволило запустить водоснабжения в дома жителей 6 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщила ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
Как отметили в ведомстве, 27 мая в результате задолженности за электроснабжение Артемовска фильтровальная станция КП "Компания "Вода Донбасса" была отключена от электричества, из-за чего без водоснабжения остались жители 6 населенных пунктов.
По состоянию на 12:30 1 июня с помощью дизельного генератора ГСЧС (мощностью 600 кВт) работу Артемовской фильтровальной станции удалось восстановить, что позволило запустить водоснабжения более 109 тыс. жителей в 6 населенных пунктах Бахмутского района.
Напомним, ранее сообщал, что 27 мая в шести населенных пунктах Донецкой области была прекращена подача воды из-за отключения от электроснабжения Артемовского фильтровальной станции.