В Донецкой области восстановили водоснабжение в 6 населенных пунктах

Как отметили в ведомстве, 27 мая в результате задолженности за электроснабжение Артемовска фильтровальная станция КП "Компания "Вода Донбасса" была отключена от электричества, из-за чего без водоснабжения остались жители 6 населенных пунктов.



По состоянию на 12:30 1 июня с помощью дизельного генератора ГСЧС (мощностью 600 кВт) работу Артемовской фильтровальной станции удалось восстановить, что позволило запустить водоснабжения более 109 тыс. жителей в 6 населенных пунктах Бахмутского района.



Напомним, ранее сообщал, что 27 мая в шести населенных пунктах Донецкой области была прекращена подача воды из-за отключения от электроснабжения Артемовского фильтровальной станции.