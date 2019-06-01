На Донеччині відновили водопостачання в 6 населених пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. За допомогою дизельного генератора ДСНС вдалось відновити роботу Артемівської фільтрувальної станції КП "Компанія "Вода Донбасу", що дало змогу запустити водопостачання в домівки мешканців 6 населених пунктів Донецької області. Про це повідомила ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
Як зазначили у відомстві, 27 травня внаслідок заборгованості за електропостачання Артемівська фільтрувальна станція КП "Компанія "Вода Донбасу" була відключена від електрики, через що без водопостачання залишились мешканці 6 населених пунктів.
Станом на 12:30 1 червня за допомогою дизельного генератора ДСНС (потужністю 600 кВт) роботу Артемівської фільтрувальної станції вдалось відновити, що дало змогу запустити водопостачання понад 109 тис. мешканцям у 6 населених пунктах Бахмутського району.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що 27 травня у шістьох населених пунктах Донецької області було припинено подачу води через відключення від електропостачання Артемівської фільтрувальної станції.