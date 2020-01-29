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В Донецкой области будут судить четырех членов избиркомов за участие в незаконном референдуме

Киев • УНН

 • 12275 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Донецкой области будут судить четырех женщин, которые были членами избирательных комиссий при проведении референдума о создании "самостоятельного государства ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области будут судить четырех членов избиркомов за участие в незаконном референдуме

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях завершено досудебное расследование по обвинению 4 человек в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2014 года 4 женщины, проживающих в Константиновке и Славянске, дали добровольное согласие на участие в подготовке и проведении незаконного референдума о создании "самостоятельного государства "ДНР".

"Занимая должности членов так называемых участковых избирательных комиссий, злоумышленницы обеспечили проведение незаконного референдума, в дальнейшем стало основанием для создания псевдореспубликы "ДНР", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщили в СБУ, контрразведчики пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", которая действовала в Лиманском районе Донецкой области.

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