В Донецкой области будут судить четырех членов избиркомов за участие в незаконном референдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Донецкой области будут судить четырех женщин, которые были членами избирательных комиссий при проведении референдума о создании "самостоятельного государства ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях завершено досудебное расследование по обвинению 4 человек в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что в мае 2014 года 4 женщины, проживающих в Константиновке и Славянске, дали добровольное согласие на участие в подготовке и проведении незаконного референдума о создании "самостоятельного государства "ДНР".
"Занимая должности членов так называемых участковых избирательных комиссий, злоумышленницы обеспечили проведение незаконного референдума, в дальнейшем стало основанием для создания псевдореспубликы "ДНР", - сообщили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, как сообщили в СБУ, контрразведчики пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", которая действовала в Лиманском районе Донецкой области.