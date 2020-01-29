На Донеччині судитимуть чотирьох членів виборчкомів за участь у незаконному референдумі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Донеччині судитимуть чотирьох жінок, які були членами виборчих комісій при проведенні референдуму про створення "самостійної держави ДНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях завершено досудове розслідування за обвинуваченням 4 осіб у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у травні 2014 року четверо жінок, які мешкають у м. Костянтинівці та м. Слов’янську, дали добровільну згоду на участь у підготовці та проведенні незаконного референдуму про створення "самостійної держави "ДНР".
"Обіймаючи посади членів так званих дільничних виборчих комісій, зловмисниці забезпечили проведення незаконного референдуму, що у подальшому стало підставою для створення псевдореспубліки "ДНР", - повідомили у прокуратурі.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, як повідомили в СБУ, контррозвідники припинили діяльність інформаторської мережі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", яка діяла у Лиманському районі на Донеччині.