В Донецкой области произошло ДТП с участием военного ВСУ

"2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла доставили в городскую больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.