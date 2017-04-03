В Донецкой области произошло ДТП с участием военного ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Донецкой области в Константиновке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечают, что пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла доставили в городскую больницу.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.