На Донеччині сталася ДТП за участю військового ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Донеччині у Костянтинівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних Сил України,” — йдеться в повідомленні.
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Зазначають, що постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставили до міської лікарні.
Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.