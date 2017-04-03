На Донеччині сталася ДТП за участю військового ЗСУ

“2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних Сил України,” — йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставили до міської лікарні.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.