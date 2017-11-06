В Донецкой области предприниматель присвоил 1,2 млн грн, выделенных на ремонт школ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48549 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115411 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102924 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105727 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104783 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92806 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104010 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102106 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Донецкой области предприниматель присвоил 1,2 млн грн, выделенных на ремонт школ

В Донецкой области предприниматель присвоил 1,2 млн грн, выделенных на ремонт школ

Киев  •  УНН

 • 10141 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Донецкой области будут судить предпринимателя, который присвоил 1,2 грн, видиленных на ремонт учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Правоохранители выяснили, что в 2015 году предприниматель заключил 4 договора с отделом образования Марьинской райгосадминистрации и Богоявленским сельским советом по ремонту трех общеобразовательных школ и детского сада.

Организация должна была выполнить капитальный ремонт котельного оборудования в коммунальных учреждениях. Общая стоимость работ составила почти 3,4 млн грн.

“Однако, как обнаружили следователи, в проектно-сметной документации мужчина значительно завысил стоимость оборудования, а часть работ вообще фактически не выполнил, присвоив таким образом более 1,2 млн грн бюджетных средств”, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас информация о преступлении направлена в суд. Директору предприятия грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал УНН, в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 700 млн грн.

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