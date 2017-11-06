В Донецкой области предприниматель присвоил 1,2 млн грн, выделенных на ремонт школ

Правоохранители выяснили, что в 2015 году предприниматель заключил 4 договора с отделом образования Марьинской райгосадминистрации и Богоявленским сельским советом по ремонту трех общеобразовательных школ и детского сада.

Организация должна была выполнить капитальный ремонт котельного оборудования в коммунальных учреждениях. Общая стоимость работ составила почти 3,4 млн грн.

“Однако, как обнаружили следователи, в проектно-сметной документации мужчина значительно завысил стоимость оборудования, а часть работ вообще фактически не выполнил, присвоив таким образом более 1,2 млн грн бюджетных средств”, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас информация о преступлении направлена в суд. Директору предприятия грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал УНН, в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 700 млн грн.