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На Донеччині підприємець привласнив 1,2 млн грн, виділених на ремонт шкіл

На Донеччині підприємець привласнив 1,2 млн грн, виділених на ремонт шкіл

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. На Донеччині судитимуть підприємця, який привласнив 1,2 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, передає УНН.

Правоохоронці з’ясували, що у 2015 році підприємець уклав 4 договори з відділом освіти Мар’їнської райдержадміністрації та Богоявленською сільською радою про ремонт трьох загальноосвітніх шкіл та дитячого садочка.

Організація мала виконати капітальний ремонт котельного обладнання у комунальних закладах. Загальна вартість робіт склала майже 3,4 млн грн.

“Проте, як виявили слідчі, у проектно-кошторисній документації чоловік значно завищив вартість обладнання, а частину робіт взагалі фактично не виконав, привласнивши таким чином понад 1,2 млн грн бюджетних коштів” — повідомили у прес-службі.

Наразі інформацію про злочин направлено до суду. Директору товариства загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, у Києві викрили конвертаційний центр із обігом понад 700 млн грн.

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