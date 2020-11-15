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В Донецкой области неизвестный в балаклаве обстрелял авто членов УИК пулями с краской

В Донецкой области неизвестный в балаклаве обстрелял авто членов УИК пулями с краской

Киев  •  УНН

 • 14383 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Донецкой области, где 15 ноября проходит второй тур виборыв мэра Краматорска, неизвестный обстрелял пулями с краской "Газель", которая развозит членов УИК. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"В пгт Ясногорка, которое входит в Краматорскую городскую громаду Донецкой области, на внутреннем школьном дворе, где расположены избирательные участки №140982 и 141983, неизвестный обстрелял пейнтбольными шарами с желтой краской автомобиль "Газель", - говорится в сообщении.

Добавим, что на этой машине развозили членов УИК на участки, где они смогут проголосовать по месту своей регистрации. На тот момент в автомобиле находился только водитель. Он сообщил, что кроме лица, осуществившего выстрелы пулями с краской, было еще одно лицо, снимаашее это на мобильный телефон.

"Как удалось выяснить у очевидцев произошедшего, неизвестный со скрытым лицом (в балаклаве) неожиданно выскочил из-за здания школы №30, совершил 23 выстрела пулями с краской в припаркованный автобус", - добавили в ОПОРЕ.

Отметим, что представители полиции указанный факт зарегистрировали. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников события.

Отметим, что в Одессе неизвестный сообщил о "заминировании" городской ТИК.

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