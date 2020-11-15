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В Одесі анонім повідомив про “замінування” ТВК

В Одесі анонім повідомив про “замінування” ТВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Одесі невідомий повідомив про “замінування” міської ТВК. На місці працюють вибухотехніки та поліція. Про це повідомляє Громадська мережа ОПОРА та пресслужба ГУНП в області, передає УНН.

"Як з’ясувала ОПОРА, наразі поліцейські перевіряють інформацію про “замінування” будівлі Одеської міської раду по вулиці Косівській у Малиновському районі Одеси. У цьому ж приміщенні розташована Одеська міська територіальна виборча комісія", - йдеться у повідомленні.

Як інформує пресслужба Головного управління Національної поліції України в Одеській області, на лінію “102” зателефонував чоловік та повідомив, що адміністративна будівля начебто “замінована”.

На місці події працюють співробітники вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин. При цьому всередину приміщення нікого не впускають.

Нагадаємо, під час проведення другого туру виборів мерів семи українських міст 15 листопада поліцейські отримали вже 54 повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

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