В Одессе аноним сообщил о "заминировании" ТИК
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Одессе неизвестный сообщил о "заминировании" городской ТИК. На месте работают взрывотехники и полиция. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА и пресс-служба ГУНП в области, передает УНН.
"Как выяснила ОПОРА, полицейские проверяют информацию о "заминировании" здания Одесского городского совета по улице Косовской в Малиновском районе Одессы. В этом же помещении находится Одесская городская территориальная избирательная комиссия", - говорится в сообщении.
Как информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что административное здание якобы "заминировано".
На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ. При этом внутрь помещения никого не пускают.
Напомним, во время проведения второго тура выборов мэров семи украинских городов 15 ноября полицейские получили уже 54 сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса.