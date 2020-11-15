На Донеччині невідомий у балаклаві обстріляв авто членів ДВК кулями з фарбою

“У смт Ясногірка, яке входить до Краматорської міської громади Донецької області, на внутрішньому шкільному подвір'ї, де розташовані виборчі дільниці №140982 та 141983, невідомий обстріляв пейнтбольними кулями з жовтою фарбою автомобіль “Газель”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, що на цій автівці розвозили членів ДВК до дільниць, де вони зможуть проголосувати за місцем своєї реєстрації. На той момент в автомобілі перебував тільки водій. Він повідомив, що окрім особи, яка здійснила постріли кулями з фарбою, була ще одна особа, що знімала це на мобільний телефон.

“Як вдалося з’ясувати у очевидців події, невідомий з прихованим обличчям (у балаклаві) несподівано вискочив з-за будівлі школи №30, здійснив 23 постріли кулями з фарбою у припаркований автобус”, - додали в ОПОРІ.

Відзначимо, що представники поліції вказаний факт зареєстрували. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події.

Зазначимо, що в Одесі невідомий повідомив про “замінування” міської ТВК.