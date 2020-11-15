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На Донеччині невідомий у балаклаві обстріляв авто членів ДВК кулями з фарбою

На Донеччині невідомий у балаклаві обстріляв авто членів ДВК кулями з фарбою

Київ • УНН

 • 14414 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Донеччині, де 15 листопада триває другий тур виборыв мера Краматорська, невідомий обстріляв кулями з фарбою “Газель”, яка розвозить членів ДВК. Про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА, передає УНН.

“У смт Ясногірка, яке входить до Краматорської міської громади Донецької області, на внутрішньому шкільному подвір'ї, де розташовані виборчі дільниці №140982 та 141983, невідомий обстріляв пейнтбольними кулями з жовтою фарбою автомобіль “Газель”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, що на цій автівці розвозили членів ДВК до дільниць, де вони зможуть проголосувати за місцем своєї реєстрації. На той момент в автомобілі перебував тільки водій. Він повідомив, що окрім особи, яка здійснила постріли кулями з фарбою, була ще одна особа, що знімала це на мобільний телефон.

“Як вдалося з’ясувати у очевидців події, невідомий з прихованим обличчям (у балаклаві) несподівано вискочив з-за будівлі школи №30, здійснив 23 постріли кулями з фарбою у припаркований автобус”, - додали в ОПОРІ.

Відзначимо, що представники поліції вказаний факт зареєстрували. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події.

Зазначимо, що в Одесі невідомий повідомив про “замінування” міської ТВК. 

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