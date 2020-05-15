В Донецкой области пожилая женщина пыталась спрыгнуть с моста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В городе Волноваха Донецкой области 68-летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
“14 мая, в полицию Волновахи позвонил мужчина с сообщением, что на мосту находится женщина, которая пыталась покончить с собой”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые несли службу в составе следственно-оперативной группы.
Отмечается, что полицейские увидели плачущую бабушку и двух мужчин, которые спасли ее. Правоохранители успокоили летнюю женщину и передали родным. Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.
Один из мужчин рассказал, что возвращаясь в город, увидел бабушку, которая уже перелезла за ограждение моста.
“Видимо, как говорится, на адреналине, я немедленно выскочил из автомобиля, подбежал к ней и схватил ее за куртку. Одновременно со мной подбежал еще один человек, который проезжал мимо... Женщина кричала, чтобы ее не трогали, отпустили, но мы, совсем не слушаясь ее, вытащили на другую, безопасную сторону и сразу же позвонили в полицию”, — сообщил он.
Напомним, житель Тернополя, который в середине апреля вернулся из Польши, попал на обсервацию в городскую больницу, совершил самоубийство.