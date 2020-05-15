На Донеччині літня жінка намагалася зістрибнути з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У місті Волноваха на Донеччині 68-річна жінка намагалася покінчити життя самогубством, зістрибнувши з мосту. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
“14 травня, до поліції Волновахи зателефонував чоловік з повідомленням, що на мосту знаходиться жінка, яка намагалася накласти на себе руки”, — сказано у повідомленні.
Повідомляється, що на місце події прибули співробітники поліції, що несли службу в складі слідчо-оперативної групи.
Зазначається, що поліцейські побачили заплакану бабусю та двох чоловіків, які врятували її. Правоохоронці заспокоїли літню жінку і передали рідним. Наразі життю та здоров’ю пенсіонерки нічого не загрожує.
Один із чоловіків розповів, що повертаючись в місто, побачив бабусю, яка вже перелізла за огорожу мосту.
“Мабуть, як то кажуть, на адреналіні, я негайно вискочив із автомобіля, підбіг до неї та схопив її за куртку. Одночасно зі мною підбіг ще один чоловік, який проїжджав повз...Жінка кричала, щоб її не чіпали, відпустили, але ми, зовсім не слухаючись її, витягнули на іншу, безпечну сторону і відразу ж подзвонили до поліції”, — повідомив він.
Нагадаємо, мешканець Тернополя, який в середині квітня повернувся з Польщі, потрапив на обсервацію в міську лікарню, вчинив самогубство.