В Донецкой области мужчина задушил товарища из-за отказа в пользовании телефоном

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36579 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 80933 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102074 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128298 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128888 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172352 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121751 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157568 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104928 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Донецкой области мужчина задушил товарища из-за отказа в пользовании телефоном

В Донецкой области мужчина задушил товарища из-за отказа в пользовании телефоном

Киев  •  УНН

 • 11928 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Донецкой области мужчину, который подозревается в удушении собутыльника из-за отказа в пользовании телефоном, отправили в СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

“Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчины, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 19 апреля 2020 года между двумя мужчинами, которые употребляли спиртные напитки в гостях у своего знакомого, возникла ссора: один не желал отдавать в пользование другому свой мобильный телефон. Решив отомстить дерзкому другу, владелец телефона столкнул его со скамейки на пол и, накинув ему на шею веревку, задушил.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Мелитополе полиция задержала женщину, которую подозревают в том, что она во время распития спиртных напитков веревкой задушила своего мужа. После этого женщина пошла к соседям и вызвала полицию.

Украинские Национальные Новости

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