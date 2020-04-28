В Донецкой области мужчина задушил товарища из-за отказа в пользовании телефоном
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Донецкой области мужчину, который подозревается в удушении собутыльника из-за отказа в пользовании телефоном, отправили в СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчины, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 19 апреля 2020 года между двумя мужчинами, которые употребляли спиртные напитки в гостях у своего знакомого, возникла ссора: один не желал отдавать в пользование другому свой мобильный телефон. Решив отомстить дерзкому другу, владелец телефона столкнул его со скамейки на пол и, накинув ему на шею веревку, задушил.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Мелитополе полиция задержала женщину, которую подозревают в том, что она во время распития спиртных напитков веревкой задушила своего мужа. После этого женщина пошла к соседям и вызвала полицию.