В Донецкой области блокировали хищение 10 млн грн, выделенных на закупки масок для железнодорожников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 миллионов гривен, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска разработала схему присвоения средств регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця", выделенных на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Злоумышленница планировала поставить железнодорожном предприятию более 700 тысяч защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составить более десяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок и предупредили нанесение ущерба государственным интересам. В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Напомним, в Херсонской области Служба безопасности разоблачила схему по разворовыванию государственных средств через закупку средств защиты. Чиновники покупали маски и халаты у частной компании по значительно завышенным ценам.