На Донеччині блокували розкрадання 10 млн грн, виділенних на закупівлі масок для залізничників

"Оперативники спецслужби встановили, що жителька Краматорська розробила схему привласнення коштів регіональної філії "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця", виділених на забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Зловмисниця планувала поставити залізничному підприємству понад 700 тисяч захисних масок сумнівного походження за завищеними цінами. За попередніми оцінками експертів, втрати держави через оборудку могли становити понад десять мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці блокували постачання партії контрафактних масок та попередили нанесення збитків державним інтересам. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, на Херсонщині Служба безпеки викрила схему із розкрадання державних коштів через закупівлю засобів захисту. Посадовці купували маски та халати у приватної компанії за значно завищеними цінами.