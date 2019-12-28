В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

"Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы города Славянска, что привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 27 декабря, в 19:05, в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в городе Славянске, доставлено 6-летнюю местную жительницу с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил своего 4-летнего сына.