На Донеччині 6-річна дівчинка померла після візита до стоматолога
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У місті Слов’янську Донецької області з’ясовують обставини смерті 6-річної дитини, яка напередодні відвідала стоматолога. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків працівниками стоматологічної лікарні міста Слов’янська, що призвело до тяжких наслідків, а саме до смерті малолітньої дитини", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними слідства, 27 грудня, о 19:05, до реанімаційного відділення Обласної дитячої лікарні, розташованої у місті Слов’янську, доставлено 6-річну місцеву мешканку із гострою серцевою недостатністю та анафілактичною шоковою реакцією. О 23:08, незважаючи на зусилля реаніматологів, дитина померла.
За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одному із закладів стоматологічного профілю.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків) КК України.
Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив свого 4-річного сина.