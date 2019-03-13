На Донбассе из стрелкового оружия повреждено школу

"В н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) команда СММ видела пробоины (все диаметром 2 см) в оконных рамах четырех частично разбитых окон с западной стороны функционирующей школы на улице Мира: одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем", - говорится в сообщении.

По оценке СММ, повреждения возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия. На месте происшествия наблюдатели видели несколько пуль.

Как рассказала наблюдателям директор, утром 11 марта ночной сторож школы сказал ей, что здание школы было повреждено ночью.

Напомним, в Луганской области под обстрел попала аварийная бригада, в результате чего были сорваны восстановительные работы на линии энергоснабжения.