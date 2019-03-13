На Донбасі зі стрілецької зброї пошкоджено школу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала свіжі пошкодження вогнем зі стрілецької зброї будівлі школи у Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ.
"У н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) команда СММ бачила пробоїни (усі діаметром 2 см) у віконних рамах чотирьох частково розбитих вікон із західного боку функціонуючої школи на вулиці Миру: одна з пробоїн була на першому поверсі будівлі, дві - на другому та ще одна - на третьому", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою СММ, пошкодження виникли нещодавно та були спричинені вогнем зі стрілецької зброї. На місці події спостерігачі бачили декілька куль.
Як розповіла спостерігачам директорка, вранці 11 березня нічний сторож школи сказав їй, що будівлю школи було пошкоджено вночі.
Нагадаємо, у Луганській області під обстріл потрапила аварійна бригада, у результаті чого було зірвано відновлювані роботи на лінії енергопостачання.