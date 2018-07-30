На Донбассе задержано военнослужащих, которые разворовывали топливо

Военнослужащие ВСУ сливали горючее из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ, организованном в гараже жителем пгт. Очеретино Донецкой области.

По предварительным данным военные, с целью собственного обогащения, пытались реализовать около 2 тонн топлива.



По материалам военной контрразведки, Дружковским ОП ГУНП в Донецкой области начато уголовное производство по ч.3 ст.410 УК Украины "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.



Учитывая, что кроме материального ущерба хищения ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании задержанным военнослужащим меры пресечения.



Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 9 июля задержали коммерческого директора компании-поставщика топлива для нужд Минобороны, подозреваемого в хищении более 149 млн грн.