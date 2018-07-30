На Донбасі затримано військовослужбовців, які розкрадали пальне

Військовослужбовці ЗСУ зливали пальне з бензовозів на нелегальному пункті скупки ПММ, організованому у гаражі мешканцем смт. Очеретино Донецької області.

За попередніми даними військові, з метою власного збагачення, намагались реалізувати близько 2 тонн палива.



За матеріалами військової контррозвідки, Дружківським ВП ГУНП в Донецькій області розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.410 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.



Враховуючи те, що окрім матеріальних збитків розкрадання ПММ негативно впливає на боєздатність ОС, а також можливу участь у протиправній діяльності командирів затриманих військовослужбовців, кількість фігурантів справи може збільшитись, а їх дії кваліфіковані за іншими статтями Кримінального кодексу України.



Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим військовослужбовцям запобіжного заходу.



Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 9 липня затримали комерційного директора компанії-постачальника палива для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 млн грн.