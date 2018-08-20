На Донбассе задержали трех подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Военнослужащие Нацгвардии из состава Объединенных сил задержали на Донбассе трех подозреваемых в сотрудничестве с террористической "ДНР". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
"В течение двух дней, 18-19 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил на востоке государства, задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подозреваемых граждан были задержаны гвардейцами во время несения службы на блокпостах вблизи городов Мариуполя и Волновахи Донецкой области.
Согласно поисковой базы Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, лиц подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований".
Нацгвардийци передали задержанных граждан сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Напомним, за время проведения операции Объединенных сил на Донбассе задержан 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.